【時報記者郭鴻慧台北報導】海悅(2348)今(30)日除權息，每股配息7元、配股3元，開盤參考價為279.5元，多頭挾著上半年自結稅後賺14.47億元，每股純益達12.45元，逼近去年全年度的表現，今日開高走高，一度衝上305元，快步朝填權息之路前進。
海悅第2季稅後純益5.28億元，季減42.55%，年增 43.86%，單季稅後純益4.52億元，季減50.82%，年增 43.87%，單季每股純益?4.52元，上半年稅後純益約14.47億元，年增2.64倍，每股純益12.45元。
海悅即將進場的代銷個案有兩筆總銷都在270億元左右的大案，包括中和「大同新紀元」、苗栗頭份個案，目前整體在銷、即將銷售的總代銷案量上看3000億元，受惠目前房市仍熱，法人看好，下半年代銷業績展望正向。
而在建案方面，海悅下半年將會有兩筆建案完工，包括與亞昕(5213)、新潤(6186)合建的南港「擎天森林」，約可分回10億多元，以及總銷15~16億元新莊自建案「海悅花園」，預計潛在可認列營收超過25億元。
海悅在代銷案穩定貢獻，若「海悅花園」順利在加入營運貢獻，法人預期，今年海悅營收有機會再創入主來的新高，也有機會向2個股本叩關。
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