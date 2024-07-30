【時報-台北電】台北股市櫃買市場12:00，加權指數259.09點，跌1.02點；總計369家漲、370家跌、65家持平；委買10782450張、委賣6901529張；總成交值742.92億元。

《櫃買市場》櫃買市場11:00，指數263.57點，成交值644.65億元
《櫃買市場》櫃買市場10:00，指數262.56點，成交值438.67億元
《櫃買市場》櫃買市場09:00，指數263.04點，成交值2.81億元
《櫃買市場》櫃買市場13:30，指數262.30點，成交值1050.75億元
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