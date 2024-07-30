【時報-台北電】巴黎奧運盛大登場，相關題材也順勢發酵，包括面板、成衣製鞋、運動休閒、網通等積極搶食商機，近期股價相對抗跌。其中市場鎂光燈聚焦面板法說周鳴槍，中光電（5371）今日打頭陣，友達（2409）明日接棒登場，8月初包括明基材（8215）、群創（3481）也將陸續開跑。面板雙虎今日不受大盤重挫300點干擾，股價表現抗跌有撐，受惠奧運題材搶鏡吸睛，銘旺科(2429)、熒茂(4729)聯袂攻漲停，一詮(2486)、富晶通(3623)、瑞軒(2489)、誠美材(4960)、友輝(4933)、東捷(8064)等維穩紅盤，整體表現優於大盤。
面板法說由今日登場的中光電(5371)打頭陣，除近年積極在越南廠擴產，中光電也是三星OLED面板模組主要合作夥伴，今年有多款OLED螢幕的平板電腦推出，甫公布上半年合併獲利4.25億元，每股稅後1.09元，盤中股價震盪翻黑，觸及波段低點。
面板雙虎友達（2409）明日接棒舉行年度實體法說會，群創也預定8月5日舉行線上法說會，友達第二季合併營收約743.3億元，在BHTC營收挹注之下，營收季增率達25％，群創營收568.61億元、季增12.6％，面板雙虎第二季營收表現均好於預期，市場預料單季虧損也會明顯收斂，今日股價雙雙抗跌有撐，均守在月線之上。
觸控面板廠熒茂(4729)受到工控市場需求疲弱影響，今年上半年合併營收約為4.95億元，相比去年同期減少21.69％。日前宣布以每股72元公開收購台灣鉅邁（8435）約12％股權，熒茂協助鉅邁拓展造紙、光電、半導體等其他業別的業務，目前已進入實驗階段，期望今年可看到效益，業外有望進補，盤中買盤點火攻上漲停，重登20元及各短均線之上。
台股上周在外資調節下重挫3%，尤其面板雙虎慘遭提款，友達(2409)、群創(3481)分別賣超98492張、66050張，高居台股賣超前兩大個股，隨著奧運題材以及雙虎法說在即，今日表現相對抗跌穩健，市場預料雙虎單季虧損會明顯收斂，同時聚焦友達第二季開始認列德國BHTC的財報，對於母公司獲利貢獻，群創轉型搶進半導體面板級封裝，先前預告將在下半年量產，實際量產進度、以及後續擴產的規劃備受市場關注。(編輯：龍彩霖)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：