【時報-台北電】巴黎奧運盛大登場，相關題材也順勢發酵，包括面板、成衣製鞋、運動休閒、網通等積極搶食商機，近期股價相對抗跌。其中市場鎂光燈聚焦面板法說周鳴槍，中光電（5371）今日打頭陣，友達（2409）明日接棒登場，8月初包括明基材（8215）、群創（3481）也將陸續開跑。面板雙虎今日不受大盤重挫300點干擾，股價表現抗跌有撐，受惠奧運題材搶鏡吸睛，銘旺科(2429)、熒茂(4729)聯袂攻漲停，一詮(2486)、富晶通(3623)、瑞軒(2489)、誠美材(4960)、友輝(4933)、東捷(8064)等維穩紅盤，整體表現優於大盤。

面板法說由今日登場的中光電(5371)打頭陣，除近年積極在越南廠擴產，中光電也是三星OLED面板模組主要合作夥伴，今年有多款OLED螢幕的平板電腦推出，甫公布上半年合併獲利4.25億元，每股稅後1.09元，盤中股價震盪翻黑，觸及波段低點。

面板雙虎友達（2409）明日接棒舉行年度實體法說會，群創也預定8月5日舉行線上法說會，友達第二季合併營收約743.3億元，在BHTC營收挹注之下，營收季增率達25％，群創營收568.61億元、季增12.6％，面板雙虎第二季營收表現均好於預期，市場預料單季虧損也會明顯收斂，今日股價雙雙抗跌有撐，均守在月線之上。

觸控面板廠熒茂(4729)受到工控市場需求疲弱影響，今年上半年合併營收約為4.95億元，相比去年同期減少21.69％。日前宣布以每股72元公開收購台灣鉅邁（8435）約12％股權，熒茂協助鉅邁拓展造紙、光電、半導體等其他業別的業務，目前已進入實驗階段，期望今年可看到效益，業外有望進補，盤中買盤點火攻上漲停，重登20元及各短均線之上。

台股上周在外資調節下重挫3%，尤其面板雙虎慘遭提款，友達(2409)、群創(3481)分別賣超98492張、66050張，高居台股賣超前兩大個股，隨著奧運題材以及雙虎法說在即，今日表現相對抗跌穩健，市場預料雙虎單季虧損會明顯收斂，同時聚焦友達第二季開始認列德國BHTC的財報，對於母公司獲利貢獻，群創轉型搶進半導體面板級封裝，先前預告將在下半年量產，實際量產進度、以及後續擴產的規劃備受市場關注。(編輯：龍彩霖)