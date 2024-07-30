【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】韓媒6月曾報導過，三星和美光計畫在2024年第4季推出GDDR7晶片，SK海力士則在6月初的Computex 2024上表示，將在2025年第1季量產。不過，韓國SK海力士30日突然宣佈，可望在今年第3季開始全面生產，這種可支援GPU（圖形處理器）的下一代繪圖記憶體。

這家全球第2大記憶體晶片製造業者表示，GDDR7有領先業界的品質，運行速度每秒可達32GB，比上一代要快60%。當選用高階顯卡時，每秒甚至可處理超過1.5TB資料數據，相當於300部超高畫質的影片。

同時，使用新封裝技術的這款晶片，可解決因超高速處理資料，而引起的散熱問題。在功耗效率方面，也比上一代大大提升至少50%。SK海力士指出，預估GDDR7將有更多用途。例如，高規格3D圖像、人工智慧AI、高效能運算（HPC），還有自動駕駛等。

據悉，SK海力士在維持產品尺寸之際，將用於封裝的散熱基板從4層增加到6層，並使用具有高導熱性的EMC材料。因此，SK海力士把新產品的熱阻，也就是熱量傳遞難易程度，跟前一代相比要大大減少近75%。