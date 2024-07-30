創意(3443)上周五開完法說會後，繼昨天重挫跌停之後，今天(7/30)再下一根。創意總經理戴尚義除再在法說會中認了現階段終端消費市場還是很疲軟外，也提醒市場，AI(人工智慧)對多檔公司的營收占比僅占一小部分，投資人不應該「因一小部分的AI營收占比，而去過度幻想公司未來有多美好，像是緯創(3231)、英業達(2356)及機器人概念股這些實際營收、獲利未跟上的個股，短期內可能將面臨持續修正。

戴尚義在上周法說會中透露，這波半導體下滑很嚴重，包括PC、手機等消費性領域都還沒有回來，除此之外，中國大陸內需市場疲軟，也影響到創意表現。

受到創意看法保守，多檔矽智財昨遭砍殺，除創意、M31(6643)停外，智原(3035)跌幅近9%、世芯-KY(3661)跌幅也超過7%。今天創意繼續跌停，智原在11點半過後翻紅、M31也在平盤附近震盪，世芯-KY則跌幅逾1%。

玩股網專欄作家「玩股華安」表示，創意走勢疲弱的原因主要有6點，包含：

● 消費性電子需求疲弱： 創意於法說會中指出，消費性電子相關需求仍然疲弱，這意味著短期內營收難以有顯著提升，進而影響市場信心。

● 第3季展望保守： 財務長錢培倫預估第3季營收將季減，特別是NRE（委託設計服務）業績將雙位數百分比下滑。這樣的保守展望使得市場對創意的短期表現持悲觀態度。

●全年業績預估下調： 外資報告指出，創意的非AI業務仍佔營收大宗，受需求疲軟影響，全年營收和獲利預估均被調降，並下調目標價。

● 外資下調目標價： 三家外資均下調了創意的目標價，降幅最高達18%。儘管對創意在AI和HBM基礎晶片的長期成長機會持樂觀態度，但短期內的需求疲軟和AI ASIC的不確定性導致獲利預測下調。

● 市場賣壓： 法說會後的失望性賣壓。

● 技術面分析： 昨日跌停量能沒有放大，今日成交量到11點40分則來到4200多張，明顯較昨天1746張放大。

「玩股華安」表示，創意的重挫提醒市場，目前AI對多檔公司的營收占比而言都是一小部分，「投資人不應該因一小部分的AI營收占比，而去過度幻想公司未來有多好，即使那占5%~20%的AI營收未來將持續成長，但股價也不應該因為這小小的營收占比而大幅上揚」。他建議投資人找純度較高的AI股投資，而後續或許像是緯創(3231)、英業達(2356)以及機器人概念股等實際營收和獲利尚未跟上股價的個股，短期內仍可能持續修正。

免責聲明：本文由「玩股網」授權，文中所提之個股、基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。