碧桂園29日晚間發公告指出，在代表銀行債權人的協調委員會及代表債券持有人的專案小組的支持下，7月29日香港高等法院批准本公司的延期申請，清盤呈請聆訊被延期至2025年1月20日，公司將繼續有秩序地推進境外債務重組。

澎湃新聞報導，知情人士表示，在7月29日的聽證會上，碧桂園的律師表示，公司計劃在今年9月底前發布債務重組的條款清單，10月公開債務重組支持協議（RSA）。

清盤呈請的申請人為Ever Credit Limited，令據香港高等法院的文件，作為債權人參與此次訴訟的還包括Luso International Banking Ltd（澳門國際銀行）。

今年2月28日，碧桂園曾發公告指出，公司獲悉Ever Credit Limited於2月27日向香港特別行政區高等法院提出針對本公司的清盤呈請，內容有關呈請人（貸款人）與本公司（借款人）之間本金約16億港幣的未支付定期貸款及應計利息。

Ever Credit Limited為建滔集團全資附屬公司。根據建滔集團2023年10月10日的公告，碧桂園未能根據融資協議償還款項，貸款人向碧桂園發出法定要求償債書，要求償還若干到期應付款項。截至2023年10月10日，碧桂園未償還的本金額仍為15.98億港幣。

對於清盤，碧桂園的態度則是反對。碧桂園先前表示，公司堅決反對清盤呈請書，並將尋求法律意見，採取一切必要行動，與顧問團隊積極妥善抗辯應對。單一債權人的激進行動不會對公司保交大樓、正常經營以及境外債務整體重組產生重大影響。

對於境外債務重組，6月28日，碧桂園公告，公司正與包括代表銀行債權人的協調委員會及代表債券持有人的專案小組在內的債權人團體及其顧問一同積極探索所有可行的境外債務重組選項，以推進一個能夠為集團建立一個可持續的資本結構的全面債務重組方案，從而確保集團的長遠發展，維護所有利益相關者的權益，並確保公平對待所有債權人。

碧桂園稱，公司將持續定期回饋專案小組和協調委員會的顧問提出的盡職調查請求。特別是和公司的顧問與協調委員會和專案小組的顧問定期舉行會議，以制定考慮到公司重組後償債能力的全面重組解決方案的關鍵商業條款。