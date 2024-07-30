【時報-台北電】市場觀望聯準會利率決策氣氛濃，美股漲跌不一，拖累台股開低，盤中低點來到21864點，近期房市熱度不減，今日抗跌股仍以營建股最為強勢，京城(2524)延續昨日攻勢，早盤攻上漲停突破百元關卡，改寫歷史新天價，營建股王永信建(5508)也衝上305元新天價，坤悅(5206)、潤弘(2597)、華固(2548)等帶量強勢上漲，推升上市櫃營建股皆拿下類股漲幅第一名寶座。

近期受惠房市買氣燒不停，預售房屋市場成交單成績也不錯，昨日集中市場營建類股盤中衝上694點再創波段高，以去年底收的430點來看，今年來漲幅逾60%。

京城總銷約70億元的大樓建案「世界心」，也將於第四季完工交屋，法人看好，本業的房屋銷售，再加上售地的業外收益，第四季將會是獲利高峰期，今年營收、獲利都可望有機會創新高。股價昨日收漲停，今日延續漲勢續飆漲停102.5元，噴量突破百元關，創下歷史新高。

永信建今年上半年獲利21.04億元、每股獲利達9.68元，創下同期新高，高雄房市追價動能強，看好今年全年獲利可朝2個股本邁進。投信自7/5至昨日以來天天買超不手軟，今日股價帶量奔上305元，締造歷史新猷。

分析師表示，近期台股適逢修正，電子股相對疲軟，不過房市買氣升溫，營建需求穩定增長，族群成短線資金避風港，短線可偏多操作。(編輯：邱致馨)