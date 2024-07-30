【時報-台北電】美股昨夜漲跌參半，台股今早也在權值F4台積電(2330)、鴻海(2317)、廣達(2382)、聯發科(2454)再度攜手走弱下，多頭信心又潰堤，電金傳幾乎全軍覆沒，集中市場指數盤中一度大跌約300點、退守21800關，盤面僅剩營建、航運、居家生活類股力守高檔。其中，鋼鐵大軍在主副帥中鋼(2002)、中鴻(2014)拚穩平盤，輔以不鏽鋼二軍新光鋼(2031)放量逆漲近4%，帶動千興(2025)、東和鋼鐵(2006)逆勢挺升下，類指小跌約0.2%，抗跌氣勢不弱。

中鋼昨公布今年上半年稅前盈餘34.98億元，較去年同期的16.83億元、躍增107.84％，今日股價也持穩平盤之上，並企圖收復5日線，硬氣抗空，並持續緩步填息。中鋼表示，上半年鋼鐵市場景氣仍低迷，惟1至3月及6月，中鋼皆有提價措施，4、5月也持平，加上祭出專案價格吸引買盤，在單位價格相比去年成長、銷售量相差不多的狀況下，上半年的獲利遠勝去年。

新光鋼(2031)昨公布第二季稅前盈餘14.69億元，季增80.6%、年增211%，上半年稅前盈餘22.83億元，年增127%，今日量價同步升溫，盤中逆漲約4%，收復5日線、60關，叩關月線。新光鋼日前表示，將持續深耕國內風電及光電再生能源建設市場，此外，台灣前瞻計劃所帶來的內需剛性經濟建設經費規模持續擴編近6000億元以上，新光鋼有望發揮供料服務與製造技術服務雙重優勢，迎來成長動能。

產業景氣方面，中鋼指出，聯準會9月可望啟動降息，逐步鬆綁高利率環境對終端市場投資與消費動能的桎梏，此外，台灣汽車銷售穩建，廠辦與住宅營建需求熱絡，帶動相關鋼需，對於下半年的鋼市仍看好。(編輯：李慧蘭)