【時報-台北電】香港信報訊，大陸財政部日前與國家發改委等多部門祭出最新政策，提高經營主體設備更新貸款貼息比例，從原先的每年1個百分點調高至1.5個百分點。

中央貼息新政為兩年期，總規模上看200億元人民幣，積極引導金融機構支持經營主體進行設備更新及技術改造，藉此達到有效投資和消費。

另據MBA智庫百科解釋，貼息貸款即借款人向商業銀行借貸，由政府補貼利息，通常為了扶植重點產業行業發展。(編輯：廖小蕎)

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