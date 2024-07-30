評級機構惠譽在大陸全資附屬惠譽博華指出，維持對2024年大陸經濟增長4.8％的預測，認為大陸政府將加大宏觀政策實施力度，圍繞擴大內需、提振市場主體信心，加快推進針對性、組合性強的政策措施，推動經濟加快增長。

惠譽博華表示，全球經濟體目前逐步進入降息周期，利率降低有利於擴大投資與消費，從而增加對大陸商品進口需求，連同下半年的低基數效應，預計大陸出口將繼續走強，助力經濟增長。

該行又指出，受限於有效需求不足，第二季經濟增長壓力有所加大，GDP年增長4.7％，明顯低於市場預期，而且出現生產強、需求弱、外需旺、內需淡的增長特徵。

該行表示，6月，工業生產保持較快增長，增速反超服務生產；需求不旺，CPI年升幅放緩，基數走低，PPI年降幅收窄；社會消費品零售總額增長放緩明顯，主要的是社會有效需求不足以及全國居民可支配收入增速放緩所致。

第二季，居民可支配收入增速較首季回落。上半年，超長期特別國債、專項債等發行使用為基建投資增長提供了資金保障，基建投資（不含電力）年增長較快；得益於出口走強與大規模設備更新政策實施，製造業投資保持高速增長；政策刺激下房地產市場表現略有起色。

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