日經新聞報導，日本以薯片聞名的零食巨擘卡樂比（Calbee）跟矽谷創投公司Pegasus Tech Ventures合作，要把AI技術引進其零食生產過程裡。
卡樂比計劃投資多家新創科技公司，目標鎖定美國的食品科技公司，來協助其開發更健康的零食、更有效率的生產線、和執行新的商業模式。
卡樂比發言人表示，公司堅信AI將為其事業乃至整個食品業，帶來完全嶄新的面貌。目前AI已應用在卡樂比生產作業、行銷和後勤部門交易等領域。未來要透過與Pegasus和新創公司合作，引進更多AI技術，來繼續革新公司業務。
對於與Pegasus合作的投資金額，或投資多少家新創公司，卡樂比表示目前仍不適宜對外公布。
Pegasus執行長Anis Uzzaman表示，卡樂比正尋找如何應用AI技術，來優化其薯片生產，甚至透過AI來研發新的薯片製作方法。
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