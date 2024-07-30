星宇航空（2646）今（30）日宣布，台北-富國島航線9月1日起 放大A330neo機型執飛，10月27日從台中直飛富國島，每日一班往返，執飛航機為A321neo，屆時星宇於台中國際機場將提供澳門、高松、峴港、富國島等四個航點飛航服務。

富國島位於越南西南方，是越南最大離島，也是唯一免簽證的越南領土，以清澈海水和潔白沙灘著稱，有世界最長跨海纜車、越南最大野生動物園、遊樂園等景點，成為親子旅遊首選，遍布五星酒店及Villa，平易近人價格、多樣性美景。

星宇聯手時尚雜誌Vogue推出「換個地方戀愛吧Love in Phú Quốc」戀愛時境秀節目，將於8月13日推出首部曲，開拓新客源。

星宇將於9月1日起，台北-富國島航線放大至A330neo 機型執飛。星宇與旅行業合作推出富國島團體行程，五天四夜最低價35,900元起；7月30日至10月31日購買星宇台中出發富國島團體旅遊，並以玉山星宇航空聯名卡全額支付行程費用，每張聯名卡現折500元優惠。