日本厚生勞動省30日公布6月失業率，從5月的2.6％下降至2.5％，低於市場預估的2.6％，創1月以來最低水準。數據顯示日本經濟持續成長，增加企業對勞動力需求，並帶動就工作職務增長。
日本6月失業人數減少6萬人至176萬人，就業人數增加25萬人至6,786萬人創新高。
勞動參與率從5月的63.3％上升至63.7％，明顯高於去年同期的62.1％，創1999年5月來新高，貼近1953年到2024年之間平均值63.69％。
至於職位申請比率，從5月的1.24％下降至1.23％，低於市場預估的1.24％，創2022年4月來新低。6月數據顯示平均每一個求職者有1.23個工作職缺。
日本央行在30日到31舉行貨幣政策會議，任何重要數據都成為市場關注焦點。
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