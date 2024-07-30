【時報記者林資傑台北報導】集保結算所為探索未來業務動能，日前邀請多位產業趨勢及策略管理大師進行專題演講，而後由專家與集保主管進行AI應用雙向對談，藉由團隊腦力激盪，擘劃公司未來業務亮點，增進企業永續成長動能。
集保結算所邀請友達董事長彭(又又)浪、知識力科技公司執行長曲建仲、萬達人工智慧科技公司董事長林均達進行專題演講，彭(又又)浪以「以逆風破浪千億CEO的斜槓人生」主題，就領導者兼具街頭藝人、專業經理人及科技農夫的管理哲學，帶領企業多面向創造新價值。
曲建仲則以「從區塊鏈的原理談資產代幣化的可行性」為主題，以深入淺出方式介紹區塊鏈原理與市場發展潮流，並提供AI在企業中提高員工賦能、優化工作分配、AI智慧科技驅動及持續創新與應用。
相對於彭(又又)浪運用減法模式回歸本源、穩健經營，並持續實踐價值轉型，集保結算所採加法模式成立AI專案小組，透過專家協同及員工賦能來深化AI應用，提高核心業務效能，以服務更廣大投資人。
同時，集保結算所持續本於「取之於社會、用之於社會」理念，投入更多元的公益活動，深植「互利共生」的企業文化，擴大AI創新應用業務，打造更卓越的金融基礎建設，彰顯普惠金融新價值。
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