【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】《巴倫周刊》（Barron`s）報導，巴菲特旗下多元控股公司波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）在第一季大賣蘋果股票後，可能在第二季又進一步減碼蘋果持股。
波克夏在第一季賣出約1.16億股蘋果股票、相當於減持約13%，使手中持股剩下約7.89億股。部分投資人估算波克夏在第二季可能進一步賣出1億股，減碼力道和第一季相當。
波克夏排定於本周六發布季報，同時也將公開揭露第二季持股狀況。根據第一季呈交給美國證券交易委員會（SEC）的10-Q文件，蘋果仍是波克夏持股最多的部位，截至3月31日的持股價值為1720億美元。
截至3月底，波克夏持有現金約1820億美元。巴菲特在5月召開的波克夏年度股東大會上曾表示，到第二季底，該公司的現金水位約將提高到2000億美元。這意味著到第二季末，波克夏的現金部位將增加200億美元，這可能透過賣出股票來實現，而其持股部位最高的蘋果股票成為最可能的出售標的。
重視風險管控、投資立場偏向保守的巴菲特向來對本益比超過15倍的股票興趣缺缺。波克夏持有的蘋果股票大多在2016至2018年買進，當時蘋果的本益比只有11～14倍，而現在其基於預測獲利的本益比已經膨脹到30倍。不過，在面對大砍蘋果持股的疑慮時，巴菲特在5月股東大會上曾表示這是基於稅務考量。
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