台股首檔月配息ETF、也是第3大高股息00929，在7月除息後，股價跟著大盤一路崩，從20元多跌到今(30)盤中19.3元，逾83萬存股族有點害怕，抄底還是逃命？價值投資達人股海老牛表示，最近科技股震盪，因為川普、拜登對半導體下「指導棋」，而00929主打科技股，股價當然不好過，但也因此比便宜價還低。網友還說，00929規模夠大，風險低、20以下值得無腦買。

股海老牛在IG「stockoldbull」表示，復華台灣科技優息(00929)是第1檔月配息高股息ETF，目前規模來到2415億元，受益人數高達83萬人，不過7/17除息後，股價一路「南下」，存股族似乎特別皮皮剉，到底現在還能不能買呢？00929的便宜價、合理價又落在哪裡？老牛來分享了。

00929換股&前10大成分股

今年6月00929替換了12檔成分股，而在前10大成分股中，也是半導體產業居多，其中聯詠、聯發科、光寶科都是老牛喜歡的高息股。

00929前10大成分股（股海老牛提供）

00929前5大產業分布

半導體占逾40%最多，電子零組件逾14%，電腦及周邊逾12%，電子通路逾8%，其他電子逾5%。老牛提醒，00929是投資台科技股，只要科技股出現震盪，00929的股價也會不好過。

00929近12次配息

00929屬於月配型ETF，近12次配息共配出1.72元股利，平均每月配發0.14元。

00929近12次配息（股海老牛提供）

00929便宜價、合理價試算，近1年共配出1.72元股利。

◎便宜價(7%殖利率)：

以現金股利1.72元計算，若預期拿到7%殖利率，可反推股價為：24.6元。

◎合理價(6%殖利率)：

以現金股利1.72元計算，若預期拿到6%殖利率，可反推股價為：28.7元。

◎目前00929股價是19.02元(2024/7/30) ，仍然是處在便宜價之下喔。

※免責聲明：本文獲得《股海老牛》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。