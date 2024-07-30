台股首檔月配息ETF、也是第3大高股息00929，在7月除息後，股價跟著大盤一路崩，從20元多跌到今(30)盤中19.3元，逾83萬存股族有點害怕，抄底還是逃命？價值投資達人股海老牛表示，最近科技股震盪，因為川普、拜登對半導體下「指導棋」，而00929主打科技股，股價當然不好過，但也因此比便宜價還低。網友還說，00929規模夠大，風險低、20以下值得無腦買。
股海老牛在IG「stockoldbull」表示，復華台灣科技優息(00929)是第1檔月配息高股息ETF，目前規模來到2415億元，受益人數高達83萬人，不過7/17除息後，股價一路「南下」，存股族似乎特別皮皮剉，到底現在還能不能買呢？00929的便宜價、合理價又落在哪裡？老牛來分享了。
00929換股&前10大成分股
今年6月00929替換了12檔成分股，而在前10大成分股中，也是半導體產業居多，其中聯詠、聯發科、光寶科都是老牛喜歡的高息股。
00929前5大產業分布
半導體占逾40%最多，電子零組件逾14%，電腦及周邊逾12%，電子通路逾8%，其他電子逾5%。老牛提醒，00929是投資台科技股，只要科技股出現震盪，00929的股價也會不好過。
00929近12次配息
00929屬於月配型ETF，近12次配息共配出1.72元股利，平均每月配發0.14元。
00929便宜價、合理價試算，近1年共配出1.72元股利。
◎便宜價(7%殖利率)：
以現金股利1.72元計算，若預期拿到7%殖利率，可反推股價為：24.6元。
◎合理價(6%殖利率)：
以現金股利1.72元計算，若預期拿到6%殖利率，可反推股價為：28.7元。
◎目前00929股價是19.02元(2024/7/30) ，仍然是處在便宜價之下喔。
※免責聲明：本文獲得《股海老牛》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：