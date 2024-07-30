不少新制將在8月上路，在職場、住宅、醫療、教育等全方面加強權益，其中就包含國中小早自習、午休禁考試；雇主需提供適當降溫設備，否則恐挨罰…等等，總共「7條新制」一次看。

★國中小早自習、午休禁止考試：根據教育部「國民小學及國民中學正常教學督導辦法」草案，明定學校學習評量不得在上午第一節課前的早自習、課間、午休時間或課後輔導時間進行；另外，國三升學模擬考也不可在寒暑假結束後第一周舉行，新制8月起實施。

★高中職一學期最多可請3天「身心調適假」：每學期最多可請3天，最少以半天為單位；另外新增女性學生「生理假」。

★住宅租賃免費法律諮詢：內政部前部長林右昌表示，考量租屋糾紛的訴訟對弱勢房客而言，常因難以負擔的訴訟成本而卻步，將與法律扶助基金會簽約合作，規劃8月開辦住宅租賃免費法律諮詢，協助租屋族維護自身合法權益。

★免費心理諮商擴大對象：衛福部去年推出15至30歲「年輕族群心理健康支持方案」，今年再宣布「15至45歲青壯世代心理健康支持方案」將於8月1日上路，提供3次免費心理諮商，預估服務人數從約3萬人增至6萬人。

★雇主未提供降溫設備將挨罰：勞動部修訂《職業安全衛生設施規則》，增列戶外熱危害達最高風險等級時，雇主未提供遮陽及降溫休息設備者，得立即處3萬至30萬罰鍰。

★台鐵推電子票證常客回饋優惠：台鐵公司8月1日起推行，提供最高等同8折優惠票價回饋金，為配合新方案上路，電子票證乘車9折措施將實施至8月19日為止；另外推出30日及60日兩種電子定期票方案，旅客購買後可於期限內無限次數搭乘。

★罕病SMA藥物「無條件全給付」：健保署宣布，脊髓性肌肉萎縮症（SMA）包括背針、口服2種用藥，8月1日起全給付，約有280名病友受惠。