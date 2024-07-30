根據《Forbes India》最新2024年全球市值榜，台積電憑藉先進製造能力成為頂尖公司，擠進前10大名列第9，無獨有偶，因應半導體人才供不應求，日媒報導，熊本大學與台積電簽署合作協定，仿效台灣教育界常見的建教合作模式，將在台灣總部和日本子公司JSAM提供學生實習機會。
《日經新聞》報導，台積電在熊本設廠以來，半導體人才需求激增，日本九州正積極培養相關人才，熊本大學工程學院開設的半導體零件工程學程，是日本首個培育半導體工程師和研究人員的大學專門課程，並已在4月正式開課。
負責學程的熊本大學教授松田元秀表示，半導體產業發展神速，有必要培育具備敏銳度的半導體業人才，並期許能儘速將合格人才培育並投入業界。熊本大學資訊電機工程學系學生山川昂佑受訪則指，僅由學生進行實驗，難以充分理解企業觀點，透過產學合作，學生更能獲得來自生產現場的寶貴啟發。
此外，《Forbes India》列出最新2024年市值排名前10公司，統計至7月29日止，台積電名列前9名，更介紹台積電是半導體業領頭羊，身為世界上最大的純晶圓代工廠，憑藉先進製造能力成為頂尖公司。
全球市值前10大中，微軟以市值約3.342兆美元居冠，蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）分居第2、3名，至於第4~10名部分，依序為Google母公司Alphabet、亞馬遜（Amazon）、沙特阿美（Aramco）、Meta、波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）、台積電、禮來（Eli Lilly）。
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