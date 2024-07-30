台指期30日早盤走弱，指數盤中低點暫報21,817點，目前暫報21,890點，下跌366點，成交口數約5.3萬口；電子期下跌20.95點，報價1,162.1點；金融期下跌42.6點，成交價2,022.4點，微台指報價21,892點，下跌364點。
市場觀望本週美國科技股財報，以及美國聯準會、日本央行、英國央行將召開的貨幣政策會議，經濟數據方面則有 ISM 製造業 PMI、職位空缺數、非農就業等關鍵數據將在本周陸續公布。
第一金投顧認為，整體盤勢雖未繼續重挫但也不盡樂觀，5日、10日與20日線仍彎頭向下排列造成壓力，加上上方仍有 18 日留下的向下跳空缺口壓抑，短期盤面壓力重重，須觀察近一至二週是否能持穩站回季線收復缺口，若再度失守則預期短線震盪難免，需慎防拉回修正風險，應謹慎控制持股水位與嚴控風險。
關注其它期貨交易情況，臺幣黃金期貨成交價9,506點，下跌31.5點，布蘭特原油期貨參考價2,678.5點、富櫃200期貨下跌77點，成交價10,092點、臺灣永續期貨成交價11,372點，下跌192點、臺灣生技期貨下跌4點，成交價4,327點、半導體30期貨下跌132點，來到5,883點、航運期貨成交價172.15點，下跌0.85點。
國外期貨部分，美國那斯達克100期貨下跌199點，暫報19,126點、美國費城半導體期貨下跌109點，來到5,097.5點、英國富時100指數下跌64點，成交價8,264點。
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