台積電帶旺高雄房價猛烈漲勢，聯徵中心平均鑑估房價已連續6季衝破千萬元，想要以總價500萬元以內，購買3房中古屋，可能只剩鳳山區的鳳新高中及鳳山火車站、三民區的大昌和陽明商圈、以及苓雅區武廟及英明國中等，六大商圈了。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮30日表示，近年高雄房價漲幅大又快，市區總價500萬元以內的新3房，應已全面絕跡，超低總價物件多以高屋齡、高樓層公寓為大宗，預算有限又想卡位市區機能，購屋族只能選擇犧牲屋齡。
然而，目前高雄500萬以內中古3房物件，也是越來越顯稀少，李家妮指出，台灣房屋集團根據實價資料統計，高雄今年上半年，總價500萬元以內3房住宅交易，成交件數最多的前三大熱區包括苓雅、三民和鳳山區等3個行政區。
排名第三名的苓雅區約有90筆，交易熱門商圈包括武廟及英明國中等商圈，第二名為三民區約有98筆，低總價熱門商圈包括大昌及陽明等商圈，冠軍則是鳳山區，交易筆數有110筆，為全市唯一突破百筆交易的行政區，主要交易落在鳳新高中及鳳山火車站等商圈，成為最有機會以超低總價入手3房的購屋熱區。
不過，她也提醒購屋族，低總價物件，房價雖甜，仍須特別留意是否為屋況瑕疵、鄰近嫌惡設施、小巷弄出入、社區住戶混雜、甚至是民俗忌諱的4樓、事故物件等，有些屋況差的老宅，也可能以現況交屋，雖價金讓利大，但由買方負擔所有修繕，翻新成本反可能造成更大負擔，而高齡老宅銀行貸款成數偏低，自備款相對提高，購屋族皆須審慎評估。
台灣房屋愛河之心加盟店店長顏政豪表示，鳳山是高雄人口第一大區，房價基期相較南高雄或北高雄略為親民，為傳統購屋熱區之一，觀察低總價交易熱區鳳新高中商圈，地段鄰近衛武營國家藝術中心，並具備捷運橘線機能、學區也完整，未來還有鳳山中城計畫、三井lalaport等利多題材。
然而，受紅利帶動，以目前行情，500萬元以內想買3房，多為屋齡40年以上4、5樓健身公寓機會較大，大樓華廈物件為極少數，而全台最大的五甲公寓國宅就位在該商圈，低總價買3房成家機會相對較高，深受家庭客群青睞。
除了國宅物件，位於鳳山國中商圈，30年大樓3房2廳2衛還附家具，今年也有買家以430萬元入手，另外商家林立的五甲商圈，40年公寓4樓，3房2廳2衛，全新整理同樣附家具，也以總價495萬元成交。
顏政豪指出，第二名的三民區屬於蛋黃市區，整體房價也較鳳山來的高，500萬元預算想在三民區入手3房，同樣以高屋齡、高樓層健身公寓物件較有機會，而像大昌、陽明等商圈學區完整、生活機能佳，為家庭客群鎖定的熱門購屋商圈，加上區域發展早且成熟，低總價老公寓、華廈物件多，低總價成交機會相對高，也有少數大樓個案，像是火車站商圈屋齡43年的住商混合大樓，低樓層3房，今年就以總價430萬成交。
而苓雅區知名的傳奇大樓諾貝爾大樓，去年還有不少總價500萬元以內的3房交易，然而區段受亞灣區紅利帶動，近一年房價年漲近一成，今年上半年3房成交總價已多落在600到800萬元，500萬以內3房交易明顯減少。
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