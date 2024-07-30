【時報編譯張朝欽綜合外電報導】英國新上任政府的財政部長里夫斯(Rachel Reeves)對國會表示，前任保守黨政府今年的公共支出超出預算219億英鎊(約280億美元)，她並宣布立即削減55億英鎊。
里夫斯預計下一財年將進一步削減81億英鎊，並承諾在10月30日公布完整的預算報告時，將採取更多措施，到時新政府將需要做出加稅在內的困難決定。
工黨新政府將對公務人員提供高於通膨的加薪，總額91億英鎊，這是根據獨立薪酬制定機構的建議，她說保守黨長期以來忽視了這些建議。
財長對國會表示，政府財政狀況的不可持續，如果任其發展，將對經濟穩定造成風險。
工黨在7月4日選舉贏得壓倒性勝利，在選前的大部分時間，工盪都在告訴選民，幾乎所有公共部門領域的情況都比預期糟糕。
上屆政府還面臨整個公部門的罷工行動。里夫斯表示，她將接受以高於通膨水準提高教師和醫護人員等薪酬的建議。
里夫斯的聲明被批評為試圖為加稅鋪平道路。她指責保守黨前政府隱瞞政府支出的真實情況，稱自己需要做出艱難的(加稅)決定，以防止預算赤字今年激增25%。
她也提出削減支出計畫，削減了道路建設、修復鐵路計畫，並表示將審查醫院重建計畫，進而為預算節省30億英鎊。
里夫斯也指出，她將阻止高收入的退休人員每年領取暖氣費，預計每年可以節省約15億英鎊。
保守黨提出駁斥，認為該指控是工黨加稅的藉口。
里夫斯則強調，她打算遵守黨的競選承諾，不提高所得稅、增值稅和其它主要稅種的稅率。
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