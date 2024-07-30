【時報-台北電】中國經濟疲軟，原油電子盤延續跌勢，市場預期中國7月官方製造業採購經理人指數(PMI)料下滑至49.3，為連續第三個月位於榮枯線下方，引發市場對中國需求感到擔憂，周二(7/30)截至臺北時間上午11點整，原油期貨報價如下：美國NYMEX-9月原油期貨下跌0.4美元，報每桶75.41美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨跌0.35美元，報每桶79.43美元。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)
《國際油價》中國經濟疲軟 7/30原油電子盤延續跌勢
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【時報-台北電】中國經濟疲軟，原油電子盤延續跌勢，市場預期中國7月官方製造業採購經理人指數(PMI)料下滑至49.3，為連續第三個月位於榮枯線下方，引發市場對中國需求感到擔憂，周二(7/30)截至臺北時間上午11點整，原油期貨報價如下：美國NYMEX-9月原油期貨下跌0.4美元，報每桶75.41美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨跌0.35美元，報每桶79.43美元。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)
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