【時報記者王逸芯台北報導】聯詠(3034)即將在8月6日召開法人說明會，美系外資出具最新研究報告，認為個人電腦需求不溫不火，且電視需求在上半年已經得到滿足，故聯詠第三季的增長預期有限，現階段維持聯詠目標價666元、評等加碼。
美系外資表示，聯詠第二季財報表現超出預期，第二季每股盈餘8.49元，季增加10%、年減少22%。單季毛利率優於預期主要是有鑑於更好的運營支出控制。
聯詠第二季營收252.31億元，季增加3.29%、年減少 16.73%；稅後純益53.89億元，季增加10.11%、年減少21.59%；每股稅後純益 8.86元。單季毛利率41.14%，季增加0.05個百分點、年減少0.6個百分點；營業利益率為21.82%，季增加0.76個百分點、年減少3.1個百分點。
美系外資表示，聯詠將在8月6日召開法人說明會，由於個人電腦需求不溫不火，而且電視需求在上半年已經得到滿足，故聯詠第三季的增長預期有限。另外，有鑒於LDDI組合減少帶來的產品群組改善，以及iPhone OLED業務的更大規模貢獻，獲利率可望優於預期。現階段維持聯詠目標價666元、評等加碼。
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