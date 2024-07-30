【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】路透社報導，據多位知情人士透露，美國正在積極推進外交努力，以阻止以色列為了報復上周六戈蘭高地（Golan Heights）遭到襲擊，而對黎巴嫩首都貝魯特或其主要民用基礎設施發動攻擊。

由以色列控制的戈蘭高地上周六遭到火箭彈攻擊，造成當地12名青少年與兒童死亡，以色列和美國指控這是黎巴嫩武裝團體真主黨（Hezbollah）所為，以色列安全內閣則在周日授權納坦雅胡政府決定做出回應的「方式和時機」。

消息人士表示，華盛頓當局已急忙介入並展開斡旋，避免以色列和伊朗支持的真主黨爆發全面戰爭。

真主黨否認在上周六襲擊戈蘭高地城鎮Majdal Shams。這是自巴勒斯坦激進組織哈瑪斯去年10月7日突襲以色列並引爆加薩戰爭以來，在以色列或以色列併吞的領土上死傷最慘重的襲擊。

消息人士表示，這次火速展開的外交努力聚焦於抑制以色列的反應，美方要求以色列不要對人口稠密的貝魯特、貝魯特南部郊區所在的真主黨基地或機場及橋樑等關鍵基礎設施發動攻擊。

由於以色列和真主黨之間的緊張局勢升高，黎巴嫩首都機場Beirut-Rafic Hariri International Airport已經取消或延後部分航班。在該國內戰期間以及在之前與以色列的戰爭中，這座黎巴嫩唯一的機場都淪為攻擊目標。

黎巴嫩議會副議長Elias Bou Saab表示，自從戈蘭高地上周六遭到襲擊以來，他一直都與美國調解員Amos Hochstein保持聯繫，他並表示，以色列只要願意放過首都貝魯特及周邊地區，就能避免局勢嚴重升級的風險。

以色列官員透露以色列只想打擊真主黨，並不想將該地區拖入全面戰爭。兩名中東與歐洲外交官則表示，以色列尚未做出任何會避免對貝魯特及其郊區或民用基礎設施發動攻擊的承諾。

美國國務院拒絕說明相關外交對話的具體細節，但表示美方正在尋求「長期解決方案」，以終止所有的跨境駁火。其發言人重申，在面對所有來自伊朗支持的威脅、包括真主黨在內，美方對以色列安全方面的支持是堅定不移的。

一名伊朗官員透露，自上周六戈蘭高地遭到襲擊以來，美國至少三度向德黑蘭當局傳達訊息，「警告局勢升級對各方都不利」。