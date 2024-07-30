【時報記者郭鴻慧台北報導】京城(2524)上半年EPS達1.67元，近日兩次售地獲利大補，再加上「新世界」在今年第4季可望交屋入帳，法人預期，今年營收、獲利都將創高，今日衝上漲停板102.5元，創歷史新天價，至10:45，買單超過1500張排隊等著買進。
京城近日總計售出土地927.46坪，包括首次售地業外收益的稅前利益7.71億元，貢獻每股稅前盈餘2.09元，第二次售地業外收益的稅前利益3.27億元，貢獻每股稅前盈餘0.89元，合計貢獻每股稅前盈餘2.98元，預計將會在今年第4季入帳。
京城總銷約70億元的大樓建案「世界心」，也即將在今年第4季完工交屋，法人指出，本業的房屋銷售，再加上售地的業外收益，第4季將是京城的獲利高峰期，今年營收、獲利都可望有機會創新高。
京城指出，目前高雄房市追價意願還是很強，由於當地中古屋市場供應少，推升一手市場需求強勁，產業、人口都來高雄後，房價上漲，高雄基礎建設好，更適合產業的發展，相信未來在產業及人口的支撐下，房市表現仍值得期待。
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