【時報記者林資傑台北報導】IC載板廠景碩(3189)董事會通過2024年第二季財報，受惠本業營運回溫，歸屬母公司稅後淨利倍數「雙升」至0.88億元，每股盈餘0.2元。累計上半年歸屬母公司稅後淨利1.13億元、較去年同期反彈逾3倍，每股盈餘0.25元，自近4年同期低回升。
景碩第二季營收表現持續回升，毛利率優於亞系外資預期的27.9％，但營益率僅較首季略為好轉，歸屬母公司稅後淨利雖因基期較低而倍增，但表現均遠低於亞系外資預期，使今（30）日股價開低挫跌4.2％後，在賣壓出籠下直摔跌停價107.5元。
景碩2024年上半年合併營收142.94億元、年增7.5％，為同期第三高。營業利益6.76億元、年增達39.17％，自近4年同期低回升。配合業外收益年增達48.42％、創同期新高，使歸屬母公司稅後淨利1.13億元、年增達3.16倍，每股盈餘0.25元，均自近4年同期低回升。
以此推算，景碩第二季合併營收73億元，季增4.38％、年增12.97％，為同期第三高。營業利益3.55億元，季增10.6％、年增達近1.21倍。雖然業外收益「雙降」，歸屬母公司稅後淨利0.88億元，季增達2.61倍、年增達3.62倍，每股盈餘0.2元。
觀察景碩本業獲利「雙率」表現，第二季毛利率29.09％、營益率4.87％，優於首季27.02％、4.59％及去年同期22.91％、2.49％，繳出「雙升」佳績。上半年毛利率28.08％、營益率4.73％，優於去年同期23.18％、3.66％，分自近3年、近4年同期低回升。
展望2024年，景碩預期在一般及AI伺服器需求帶動下，ABF載板需求可望價穩量增，BT載板則將受惠智慧手機、記憶體需求觸底回升，配合隱形眼鏡子公司晶碩營運動能看旺，看好隨著三大業務同步回溫，可望帶動營運重返成長軌道。
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