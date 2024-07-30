推廣樂齡旅遊，台灣高鐵參展將於8／2（五）在台北世貿一館登場的「2024高齡健康產業博覽會」，特別精選多款適合高齡族群的「高鐵假期」旅遊行程，更祭出多項展覽現場限定好康、旅遊講座！單筆訂單滿5,000元就送「高鐵假期500元旅遊抵用券」乙張，現場下訂任一行程即可參加抽獎，多項豐富好禮等你拿。

此外，訂購「嘉義太平雲梯雲海．故宮南院1日豐富行」，更可享6人同行1人免費（限65歲以上免費）的博覽會限時優惠，每天下午2點於攤位內舉行旅遊講座，與您一同分享「高鐵假期」最熱銷的經典行程；台灣高鐵公司歡迎每一位高年級生呼朋引伴、攜家帶眷，一起搭乘高鐵列車「高速慢活𨑨迌趣」，享受自然、人文、美食的慢活之旅。

台灣高鐵公司攤位在「快樂生活館-休閒育樂展區」B600，現場精選高鐵假期「超值一日豐富行」、「日月潭好好玩」、「花魁車地景公園」及「大人囝仔高鐵行」等四大主題，每條行程都非常適合樂齡旅客輕鬆出遊；展覽期間現場購買任一行程即可抽日月潭力麗溫德姆溫泉酒店、台北凱撒大飯店住宿券、九族文化村、Xpark都會型水生公園門票等多項好禮，現場下單高鐵假期任一行程滿5,000元，更加碼送「高鐵假期500元旅遊抵用券」乙張。

台灣高鐵公司特別推薦「超值一日豐富行」的「嘉義太平雲梯雲海．故宮南院1日豐富行」，內容包含高鐵來回車票＋行程接送＋人員導覽，以平日搭高鐵由台北至嘉義，每人只要2,595元起，現場下單6人同行，即享1位65歲以上旅客免費的好康；此外，台灣高鐵與雄獅旅遊攜手合作的「大人囝仔高鐵行」，推出全包式行程「嘉義阿里山栩悅號．山海戀福容voco2日精緻遊」，白天搭乘阿里山全新森林火車-栩悅號，欣賞沿途美景，晚上入住洲際酒店集團旗下最新品牌福容voco酒店，台北出發最低每人只要8,500元起，提供樂齡族不同於以往的旅遊體驗。

風光明媚的日月潭向來是長輩百玩不厭的熱點，高鐵假期「日月潭好好玩」系列行程，一次打包日月潭必玩的景點與水陸活動，以「南投日月潭碼頭休閒大飯店2日自由行」為例，內容包含高鐵來回車票＋住宿＋來回接駁＋遊湖船票，平日搭高鐵由台北至台中，每人只要2,530元起；若想暢遊古都台南，則可選擇「花魁車地景公園」系列行程，不僅有專人導覽地景公園，還可進入車室參觀；行程結合台南知名美食小吃及景點，非常適合輕鬆一日遊。旅客也可選擇住宿台糖長榮酒店、U.I.J友愛街等飯店，放慢腳步探訪府城，台北出發最低每人只要3,860元起。

台灣高鐵公司希望在高齡化的社會中，為樂齡旅客持續創造貼心、有感的服務及旅遊體驗，透過安全、便捷的高鐵列車及台灣高鐵精選的優質住宿飯店、輕鬆行程，讓長輩不再擔心旅途的舟車勞頓，而是重溫旅遊的美好，盡情享受健康快樂生活。