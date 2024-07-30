【時報記者張漢綺台北報導】寶雅國際(5904)公布上半年財報，每股盈餘為12.31元，兩家美系外資最新報告正向看待寶雅前景，分別維持「買進」及「建議加碼」評等，一家美系外資目標價為600元，另一家則將目標價降為590元，寶雅今天盤中股價逆勢走高。
寶雅今年上半年合併營收為115.01億元，年增8.8%，營業毛利為50.69億元，合併毛利率為44.1%，營業利益為15.79億元，營業利益率13.7%，稅後盈餘12.9億元，年增13.9%，每股純益12.31元；其中第2季合併營收為56.28億元，季減4.2%，年增6.6%，營業毛利為24.69億元，單季合併毛利率為43.9%，營業利益為6.95億元，營業利益率12.35%，年成長16.7%；稅後盈餘5.89億元，年增24%，單季每股盈餘為5.61元。
截至6月底為止，全國共有380間寶雅、10間寶家。
美系外資指出，隨著下半年持續快速的門市拓展及強勁的同店銷售成長，我們預期可望緩解更多招聘與更高的營運支出成本對毛利率的影響，由於第2季銷售未達預期，且毛利率成長預估被更高的營運支出抵消，我們小幅下調寶雅2024年到2026年獲利預估1%到2%，維持「買進」評等，目標價由594.06元下調至590元。
另一家美系外資則給予「建議加碼」評等，目標價為600元。
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