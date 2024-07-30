【時報-台北電】中國人民銀行周二續以固定利率、數量招標方式展開7天期逆回購，規模2162.7億元(人民幣，下同)，中標利率1.7%。今有逆回購到期2673億元，公開市場轉為淨回籠510.3億元。

中國外匯交易中心最新數據顯示，人民幣匯率中間價為7.1364元，探逾8個月低點，較前一交易日貶值0.48分。(編輯：廖小蕎)

《大陸金融》人民幣升值0.18分 中間價7.1346元
《大陸金融》7月最後一日 人行逆回購略增至2516億元
《大陸金融》人民幣貶值0.48分 中間價7.1364元
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