擁有X社交平台的馬斯克，在這次美國大選裡已表態支持川普，為了跟川普走得更近，他甚至有意讓X跟川普旗下社交平台Truth Social合併。

Truth Social母公司「川普媒體與科技集團」（Trump Media ＆ Technology Group）3月底透過「特殊目的收購公司」（SPAC）方式上市。股價29日未受此消息影響，下挫逾4％收30.15美元，跟上市後飆破66美元相較，腰斬54％。目前市值約58億美元。

Truth Social目前只有900萬名用戶，營收不到100萬美元。若能跟X合併，能削減其大部份成本，讓其在內容審查能力、網路安仕和廣告銷售等領域變得更壯大。

儘管彼此同為社交平台的對手，但只要馬斯克讓這兩個平台合併，就能讓把雙方從對手關係同化為盟友。

除了政治上的表忠外，外界認為馬斯克讓X跟Truth Social合併也有生意上的考量。因為只要川普勝選再入主白宮，其Truth Social自然成為川普最優先發布消息的平台。

雖然X目前為馬斯克私人擁有，但其能透過股市進行反向併購，以60億美元把Truth Social母公司買下來。以馬斯克目前個人淨資產逾2,400億美元來看，要支付這筆併購費用是完全沒問題。