【時報記者任珮云台北報導】美國CPI數據公布後，市場經歷短暫的經濟數據空窗期，焦點轉向政治層面。由於川普當選機率大幅增加，市場權衡川普未來政策可能對市場的影響，包括減稅和提高關稅等措施，這些皆不利於美國通膨降溫。同時，美股科技股獲利了結賣壓湧現，全球股匯市場短線震盪加劇。
統一投信表示，近期大盤雖然震盪劇烈，但台股基本面穩健，企業獲利持續成長，加上美國Fed可望降息，整體後市並不悲觀。短線拉回反而是中長線進場布局的良機。根據Bloomberg統計，台股史上單日前五大跌點後1周、1月、1季、半年及一年的表現，平均漲幅分別為1.25%、4%、5.01%、9.26%、9.58%，且正報酬機會平均超過七成。
統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，美國第二季經濟成長速度超過預期，聯準會正努力實現經濟軟著陸，可能最快在9月開始降息。近期股市盤勢整理過後，仍有利多頭走勢延續。企業獲利方面，除AI應用仍處發展初期、營運持續快速成長外，非AI產業隨著庫存調整結束，拉貨動能逐漸提升，支撐2024至2025年整體企業獲利持續成長。AI類股的獲利上修族群擴散到其他產業，股市仍被看好。以晨星數據統計，台股科技基金長青樹統一奔騰基金成立以來的定期定額報酬率達1033.6%，定期定額的時間越久，累計報酬的幅度就越大，凸顯在長期投資理財上，擁有主動式績優台股基金更能加快財富累積的效果，是不可或缺的重要工具。
第一金投信分析，隨經濟成長趨緩、衰退尚未來臨、通膨呈現降溫趨勢，市場預期聯準會降息循環可望在9月開始。近期影響美國金融市場的主要變數在大選政治不確定性，新公布企業獲利表現則好壞各半，近期市場波動加大，提供投資人投資組合配置調整及參與後續行情的機會。
根據第一金投信與QRAFT每周AI市場風險情緒訊號觀察，本周影響台股訊號變動主要特徵因子包括期貨交易量大幅下降，反映投資者信心與參與度降低；流動性下降帶來市場波動度與投資風險上升；買權交易量減少，代表投資者對股價樂觀程度降低；賣權未平倉量增加，反映市場看空情緒升溫，投資者風險意識加深。與台灣科技相關的美股科技指數弱勢，短期蔓延至整體台股市場，提高風險意識使投資者信心低迷。
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