【時報記者莊丙農台北報導】聯嘉(6288)0.19元現金股息今天除息，不畏大盤重挫，開盤已順利填息。今年受惠於北美皮卡銷售熱絡，台灣廠及東莞廠稼動率滿載，下半年出貨及毛利率表現可望優於上半年。

由於新轉案挹注，聯嘉今年第一季本業轉盈，加上業外獲利貢獻，稅後獲利0.48億元，每股盈餘0.24元，第二季營收14.13億元，預期本業可望維持獲利，匯率也相對有利，第二季相對穩健。

因密西根廠稼動率不足，營運成本提升，2024年轉型至檢測服務，將於下半年完成。墨西哥新廠第一期投資的廠房約2萬平方米，可為集團創造2億美金的營收貢獻，預計2025年3月建置完成，9月生產，已接洽美、日車廠客戶，3到5年將建置第二期廠房，10年內墨西哥生產基地可為集團帶來5億美金的營收。

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