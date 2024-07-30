【時報-台北電】受累台積電ADR隔夜下跌逾1%，台股壓力山大，今日由權王台積電(2330)領跌權值F4同步下殺，指數一度大跌逾300點，盤面上靠重電、營建、航運、鋼鐵等傳產股撐盤。其中重電之王華城(1519)力挽狂瀾一度大漲近9%，帶領亞力(1514)、士電(1503)同步止跌反彈，而賣壓仍重綠能龍頭股雲豹能源(6869)未能擺脫噩夢吞下第四根跌停，天方能源(3073)也不支震盪下殺9%，拖累森崴能源(6806)、泓德能源-創(6873)跟著軟腳。

核三廠1號機正式從供電行列退出，專家憂心夏天才過一半供電可能落入「限電警戒」，加以受惠AI成長帶動的電力缺口，綠電、風電、重電族群仍持續受到關注。重電之王華城(1519)上周五除權息遇上股災，拖累股價連兩日重摔，今日止跌反彈一度強彈近9%重登半年線，領漲重電股亞力(1514)、士電(1503)跟著回神走揚，惟受累大盤盤中跌勢加重，漲勢跟著大幅回吐。

而綠能股仍是一片綠油油，龍頭股雲豹能源(6869)19日從處置股出關後連拉兩根漲停創高，無奈好景不常風雲變色，今日仍吞下第四根跌停摔下神壇，關禁閉中的天方能源(3073)也逼近跌停，拖累森崴能源(6806)、泓德能源-創(6873)跟著倒退嚕。

分析師指出，台股今日受累電子權值股壓低，傳產中的營建、航運及重電成為資金避風港。目前融資餘額減少、大盤跌幅也差不多在10%左右，有望醞釀反彈契機，AI長線快速成長的趨勢不變，可逢低承接半導體供應鏈、AI相關、蘋果概念股、網通衛星、記憶體等，也可留意生技、能源重電儲能等領域。(編輯：龍彩霖)