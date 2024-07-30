【時報記者林資傑台北報導】晶圓代工廠世界(5347)董事會通過2024年第二季合併財報，稅後淨利17.98億元、每股盈餘1.09元，季增逾4成、雙雙自近6年低點回升，表現符合預期。不過，上半年稅後淨利30.7億元、每股盈餘1.87元，雙創近4年同期低。公司將於今（30）日下午召開線上法說。

世界先進第二季合併營收110.65億元，季增14.87％、年增12.29％，回升至近7季高、改寫同期次高。營業利益17.23億元，季增達39.79％、年減4.54％，為近1年高。稅後淨利17.98億元，季增達41.38％、年減9.86％，每股盈餘1.09元，雙雙自近6年低回升。

累計世界先進上半年合併營收206.97億元、年增14.73％，創同期次高。但營業利益29.56億元、年減6.76％，降至近7年同期低。稅後淨利30.7億元、年減8.59％，每股盈餘1.87元，雙創近4年同期低。

觀察世界先進本業獲利「雙率」表現，第二季毛利率26.01％、營益率15.58％，優於首季24.02％、12.8％，低於去年同期30.03％、18.32％，均為近3季高。不過，上半年毛利率25.09％、營益率14.29％，則雙創近12年同期低。

世界先進先前法說時表示，隨著客戶需求復甦，預期第二季晶圓出貨量將季增約17～19％、平均售價（ASP）季減2～4％、稼動率提升至64～66％，使毛利率回升至25～27％，並預計額外認列約占營收2～3％的長約收入，實際營收及毛利率表現均符合預期。

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