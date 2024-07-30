【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】近來，日圓走勢如同坐雲霄飛車一般，兌一美元匯價7月初還在38年新低點162附近，但7月下旬已一度升破152，目前在154上下游移。路透社指出，日本政府日前疑似砸下近400億美元進場阻貶，不過日圓大幅升值，已經破壞了慣於利用日圓大貶來進行套利交易（carry trade）的投資方式。
匯銀人士表示，美元和日圓之間長時間存在的巨大利差，或許很快就會縮小。再者，萬一川普在11月的美國總統大選中勝出，國際可能又會引發另波匯率大戰。
由於日圓升值的幅度是兩周以來最大，市場上的投機者，已將看空日圓的部位，大幅減至自2020年3月以來單月最大。美國銀行（BofA）認為，做空日圓的平倉行為，是跟所謂的套利交易有關，故其它套利部位也會受到影響。
在波動性不大以及各國央行之間利率差距頗大之下，這兩年套利交易在投資界為之風靡。10年期的借錢利息方面，日本為1%左右，瑞士僅0.5%。不過，很受已開發市場套利交易所喜愛的澳洲至少在4%以上，墨西哥更是高達10%左右。
開始套利交易時，交易員會以最低利率借入日圓或瑞士法郎，然後轉手去投資墨西哥政府公債，或是美國科技類股等報酬率較高的資產上。上周美股曾大幅下修，可能跟部分套利交易平倉脫不了干係。
花旗指出，最近市場波動性變大給套利交易帶來一些壓力，套利交易在2024上半年較為平穩的市場中表現較好。跟日圓融資相關的套利活動，對VaR（風險值）波動高低承受度來說，影響似乎愈來愈大。
風險值是種評估風險的方式，在正常的情況以及一定的信賴水準下，特定期間內所能衡量的最大預期損失。同時，在參數不同的假設下，會出現不同風險值的模型。
上周，受套利交易喜愛用來融資的國際貨幣、瑞士法郎以及離岸人民幣等，都出現升值現象。以兌換美元來說，人民幣創4月以來最大單周升值幅度，瑞士法郎則創3月以來最強。
紐約人壽子公司Candriam表示，這一切都跟套利交易有關，從瑞士法郎的每日匯價走勢中就可以看出。上周已開始減少做空人民幣的部位，因為人民幣突然走升，小心操作套利交易貨幣為宜。
同時，澳元兌美元匯價在兩周內貶值3.6%，兌日圓更是大貶近6%，這是自2020年3月時，新冠疫情以來最大雙周貶幅。另外，墨西哥披索，還有部分拉丁美洲貨幣也走低。
歐洲最大資產管理公司Amundi認為，對套利而言，現在要考慮的因素不少，故不是一個很單純的交易環境。因墨西哥披索上下波動大，每天藉由套利交易所得到獲利，很容易就被匯價給吃掉。
墨西哥6月選舉的結果很意外，還有美國總統大選以及聯準會的貨幣政策等，都可能會讓匯率走勢更加震盪。Amundi表示，當不確定性因素增加，還有愈來愈接近美國大選時，最好不要貿然投入，機會日後有的是，尤其是墨西哥方面。
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