【時報-台北電】創意(3443)上周法說會對第三季營收釋出保守預估，股價再吞第二根跌停，智原(3035)下午法說會登場前股價亦承壓。IC設計第三季旺季恐不太旺，聯發科(2454)法說會即將在明(31)日下午登場，成為市場接下來最關注的焦點。
聯發科法說會即將在明(31)日登場，美系外資率先出具報告，指因大陸手機市場需求降溫，預估聯發科第三季營收將落在持平至微幅季增5%，但仍看好長線趨勢。
創意上周法說會曝利空，公司預計第三季營收將季減個位數百分比，全年營收約持平或小幅成長(約10%)，主要受到消費性和PC需求仍然疲軟。創意周一摜到跌停，今早盤中再挫至跌停價。
市場也預期ASIC（特殊應用晶片）競爭漸趨激烈，智原(3035)今早股價續承壓，下午法說會將登場。
另外，盛群(6202)公告第2季營運持續虧損，每股虧損0.15元，今下午舉行法說會。瑞昱(2379)今日下午也將舉行法人說明會公布財報及展望。
矽統(2363)第2季也續虧損，每股虧損0.16元，股價同步續挫下探本波低點。
創意率先開出第一槍指出，半導體下滑較原先預期嚴重，PC、手機、消費性需求都沒有顯著回溫；創意今早下探今年最低點1085元。同族群連帶續挫，世芯-KY(3661)也再探底，股王信驊(5274)失守4000元及季線關卡。（編輯：沈培華）
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