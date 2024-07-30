台股30日早盤再度面臨修正壓力，指數開盤下跌逾200點，盤中低點來到21,919點，權王台積電（2330）暫報929元，下跌15元，盤面強勢族群以奇鋐（3017）、緯穎（6669）等部分AI鏈及萬海（2615）、長榮（2603）、陽明（2609）等航運股表現逆勢抗跌。
關注美股表現，終場四大指數漲跌互見，道瓊工業指數下跌49.40點，或0.12％，收在40539點；標普500指數上漲4.43點，或0.08％，收在5463.54點；那斯達克指數上漲12.31點，或0.07％，收在17370.2點；費半指數下跌15.5點，或0.30％，收在5087.62點。
美股開高走平，四大指數收盤漲跌互見。儘管美國財政部宣布下調第三季的融資規模、金額由8470億下修至7400億，幫助10年期美債殖利率連三日走低、持續往前低4.15％附近靠攏。然而，市場等待本週多家大型科技股發布財報，而且包含聯準會、日本、英國等央行將舉行利率會議，加上美國勞工部還將公布重要的非農就業數據，因此壓抑美股四大指數早盤開高後，呈現弱勢整理。
統一投顧表示，儘管美國總統候選人對產業政策的相關評論，以及選情的變化，都對市場帶來不確定性。不過，政治議題往往是短線干擾，行情終將回歸基本面。美股24Q2財報季進入超級財報周，本周有171家標普500企業發布財報，包括蘋果、亞馬遜、微軟、Meta、英特爾等重要公司，機構上修整體獲利預估可望達年增9％，可望支撐指數表現。
此外，從技術面來看，加權指數均線下彎，指數重返季線之上，日KD指標仍是交叉向下的延伸，但是開口有縮小跡象，且已來到相對低檔，MACD指標黑色柱狀體持微幅放大，研判本波台股修正已接近滿足點。
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