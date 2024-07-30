知名主持人于美人去年參選台北市中正萬華區立委，近期卻因員工加班費等糾紛鬧上法院，此外，于美人沒有替勞工辦理勞工職業災害保險投保，勞動部本月10日已公告處以罰鍰2萬元。

勞保局表示，參選人僱用競選活動工作人員，即使只僱用1人，即成為就業保險及職災保險的「強制投保單位」，須在員工到職當天申報「員工參加就業保險」、「勞工職業災害保險」，並得自願參加勞保，如未依規定辦理，遭檢舉就會開罰。

此外，《鏡週刊》報導，于美人參選期間，要求競選團隊人員簽切結書自願放棄勞健保。選後則因加班費爭議，遭提起給付工資的民事訴訟。

對於勞工來說，放棄勞健保不僅是一時權益受損，還會影響日後勞保年金的請領額度，因為，勞保老年年金的計算2大依據，就是「投保薪資」、「年資」，若勞工做了1年沒有保勞保的工作，年資少1年，未來可能影響的老年年金將超過10萬元。

勞保老年年金給付計算公式有2種，大多數人都是採用B式的金額會比較高：

A式：平均月投保薪資x年資x 0.775%+ 3000元

B式：平均月投保薪資x年資x 1.55%

假設月投保薪資保最高45800元，年資30年，計算結果老年年金每月可領21297元。但若年資少了1年，45800*29*1.55%=20587元。與年資30年相比，每月少了710元，若從65歲退休領到80歲，將少領12萬7800元。