存金融股就是要「有吃又有拿」，像股本第5大玉山金(2884)、官股臺企銀(2834)都會配股配息，玉山金在上周五(7/26)除權息，因大盤連3崩，目前慘陷貼息，而臺企銀將在8/8(四)除權息，不敗教主陳重銘表示，這是最棒的父親節禮物，配股的好處就是免繳所得稅和補充保費，香啊！價值投資達人股海老牛試算，存股玉山金和臺企銀5年，臺企銀報酬將比玉山金多3.5倍啊！
陳重銘在臉書表示，臺企銀即將在8/8除權息，配發1.15元股票跟0.2元現金，等於一張可以拿到115股跟200元，真的是最棒的父親節禮物，我是會參加除權息的啦！股票股利有稅負的優勢喔，因為配股都是用面額10元課稅，假設除權息後股價回到18元，也就是配股有8元是不用繳所得稅跟補充保費，香啊！
以前投資人喜歡玉山金，就是因為配股票，但是玉山金現在股本變大了，股票股利開始縮水。反觀臺企銀的股本還小，今年卯起來配股啊！從上半年獲利來看，玉山金賺了0.81元，臺企銀則是0.77元，差距不大，但是玉山金除權息前股價卻貴了10元。究竟是玉山金太貴，還是臺企銀太便宜呢？
股海老牛試算，玉山金和臺企銀存股5年，每月定期定額3千元，玉山金報酬率9.3%，臺企銀報酬率41.8%，這代表長期存金融股都會賺錢，現在大概只有存新光金(2888)才會賠錢吧？但最近新光金增資，申購價8.3元，一次抽10張，至明天(7/31)截止，預期報酬率28.2%，意即抽中可賺2.3萬元！
※免責聲明：本文獲得《不敗教主陳重銘》、《股海老牛》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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