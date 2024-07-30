【時報記者郭鴻慧台北報導】永信建(5508)今年上半年EPS衝到9.68元，受惠高雄房市追價意願還是很強，今年全年度EPS可望朝2個股本扣關，盤中股價突破300元，來到305元的歷史天價，漲幅在8%以上。
永信建上半年入帳個案楠梓區原旭、楠梓區晴遠、和前鎮區禾豐等，上半年獲利21.04億元，創同期新高，每股純益9.68元。
永信建第2季營收為29.33億元，年成長62.7%，稅後純益為10.38億元，年成長72.5%，每股純益為4.78元；累計今年上半年稅後純益達21.04億元，相較去年同期的8.61億元成長1.44倍，每股純益9.68元。
高雄房市熱度高，永信建個案去化速度佳，成交優於預期，第3季又將添2筆新案完工，包括仁武區澄清湖附近總銷19億元的「澄光」、鳳山區鳳翔特區附近總銷20億元的「水律」，將一起加入貢獻營運的行列，營運將持續成長。法人看好全年度營運表現，並樂觀預期今年全年度EPS可望朝2個股本扣關。
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