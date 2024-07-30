【時報記者郭鴻慧台北報導】永信建(5508)今年上半年EPS衝到9.68元，受惠高雄房市追價意願還是很強，今年全年度EPS可望朝2個股本扣關，盤中股價突破300元，來到305元的歷史天價，漲幅在8%以上。

永信建上半年入帳個案楠梓區原旭、楠梓區晴遠、和前鎮區禾豐等，上半年獲利21.04億元，創同期新高，每股純益9.68元。

永信建第2季營收為29.33億元，年成長62.7%，稅後純益為10.38億元，年成長72.5%，每股純益為4.78元；累計今年上半年稅後純益達21.04億元，相較去年同期的8.61億元成長1.44倍，每股純益9.68元。

高雄房市熱度高，永信建個案去化速度佳，成交優於預期，第3季又將添2筆新案完工，包括仁武區澄清湖附近總銷19億元的「澄光」、鳳山區鳳翔特區附近總銷20億元的「水律」，將一起加入貢獻營運的行列，營運將持續成長。法人看好全年度營運表現，並樂觀預期今年全年度EPS可望朝2個股本扣關。

營建股走過大時代 1檔享受、1檔淚流 謝金河讚最低調董事長深耕港都：股價10年漲逾10倍
《晨間解盤》惜售心態濃厚 靜待外資空單口數顯著減少
景氣紅燈 台股末升段已過？ 名師研判周三後B波反彈 推海悅愛山林鑫科等9檔
《外資》買超股：新光金、群創、大同
#永信建 #EPS #每股純益 #今年上半年 #楠梓區
透過Google新聞追蹤旺得富