【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】消息面：

●達拉斯聯準銀行7月製造業指數從6月的-15.1降至-17.5，低於市場預估的-14.2，並為連續兩年多處於萎縮。

●在聯準會發布決議之前，周一美股持穩、美元偏強，受此影響，紐約期金收跌0.1%，報每盎司2377.8美元。美元指數最高漲0.42%，報104.751。現貨金由升轉跌，收跌0.72%，報每盎司2369.81美元，盤中一度漲0.68%、報2403.27美元。分析師表示，以色列可能對黎巴嫩真主黨發動報復攻擊行動，中東地緣政治緊張局勢升高，使金價下檔受到支撐。

●有消息指出以色列無意與黎巴嫩發動全面戰爭，加上中國原油需求前景疲弱，周一紐約期油收跌1.35美元或1.75%，報每桶75.81美元。倫敦布蘭特期油收跌1.35美元或1.66%，報每桶79.78美元，為今年6月初以來首度跌破80美元大關。

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