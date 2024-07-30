【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】消息面：
●達拉斯聯準銀行7月製造業指數從6月的-15.1降至-17.5，低於市場預估的-14.2，並為連續兩年多處於萎縮。
●在聯準會發布決議之前，周一美股持穩、美元偏強，受此影響，紐約期金收跌0.1%，報每盎司2377.8美元。美元指數最高漲0.42%，報104.751。現貨金由升轉跌，收跌0.72%，報每盎司2369.81美元，盤中一度漲0.68%、報2403.27美元。分析師表示，以色列可能對黎巴嫩真主黨發動報復攻擊行動，中東地緣政治緊張局勢升高，使金價下檔受到支撐。
●有消息指出以色列無意與黎巴嫩發動全面戰爭，加上中國原油需求前景疲弱，周一紐約期油收跌1.35美元或1.75%，報每桶75.81美元。倫敦布蘭特期油收跌1.35美元或1.66%，報每桶79.78美元，為今年6月初以來首度跌破80美元大關。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：