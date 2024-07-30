【時報記者任珮云台北報導】受到台股開盤後再重挫逾200點，新台幣匯率未能脫離貶值陰霾，熱錢匯出之下，台北外匯經紀公司新台幣匯價，今早盤中再改寫逾8年新低，也創央行總裁楊金龍任內最低價32.895元。

美國科技股震盪，台韓雙雄再度成為外資提款目標，據統計，台股上週持續遭外資調節逾25億美元，已連續三週為外資賣超幅度最大的亞洲股市，亦導致台股單週下挫-3.28%，南韓則遭提款超過7億美元，股市週跌-2.27%。從今年來的外資動向分析，台股在7月受到外資連三週的大舉調節，不僅年迄今資金動能由正轉負，截至上週五逾56億美元的調節金額成為亞股吊車尾市場，相較之下，南韓今年仍保持超過181億美元的資金淨流入，為外資最力挺的市場，印度吸金近42億美元，位居亞股第二。

市場憂心台灣經濟本面，PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜表示，台灣經濟研究院上修全年GDP至3.85%，受惠於企業擴廠意願增強，使民間投資優於預期，經濟成長模式仍維持「內外皆溫」；在內需方面，上半年零售、餐飲和觀光表現仍強，而在出口方面，受惠於全球AI熱潮發酵，6月外銷訂單年增幅3.1%，為連續第4個月正成長，再加上商品和服務通膨壓力持續放緩，皆有助於強化整體經濟動能。