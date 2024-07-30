投資人胃口越養越大，高股息ETF沒有10%年化配息率很難被看上眼，但專家提醒，台股基期墊高後，高股息ETF當中現金殖利率有5%的已不多，加上金管會新開遊戲規則，「實際配息率不得超過ETF追蹤指數息率」，加上台股高漲高現金殖利率股票數量大縮水，提醒投資人要有心理準備，今年高股息ETF配息率恐校正回歸。

法人指出，今年台股績效傲視全球，但因為漲幅過高，眼尖的投資人也發現，高殖利率個股數量已經不如過往。截至7/22台股收盤，上市櫃市值前300大公司中，現金殖利率大於5%的股票僅10檔，代表97%市值前300大公司不再擁有高殖利率優勢；而存股族長久以來偏好的金融股更是只有1檔。

除高現金殖利率股票數量大幅縮水，更值得留意的是，今年元月主管機關已經明訂，投信在制定ETF配息決策時，「實際配息率不得超過ETF追蹤指數息率」，因此投資人在預測今年ETF收益分配時，要提前有心理準備，今年個股現金殖利率回歸常態，意味高股息ETF基金指數參考息率也將受到影響，除非有特殊的高股息指數才能夠維持股息競爭力。

市場投資專家表示，以富邦特選高股息30(00900)為例，原有的30檔成分股已經完成除息，這次7月中新換的28檔成分股則全部尚未除息。也就是說，00900在2024年的除息參與率至少能超過193%(58/30)，與1年只調整1次持股的高股息ETF相比，等於足足多領了1倍的股利收入。

昨天（7/29）台股從原先大漲352點到收盤僅小漲45點，00900是百億規模高股息ETF中唯一收紅者，今年上半年報酬率達23.2%，在高股息ETF中名列前茅。

專家指出，今年高股息ETF收益分配高低，投資人可以留意歷史收益分配組成，過去常配發資本利得的高股息ETF，雖然能夠讓配息率動輒超過10%，但在高現金殖利率股票數量縮水情境、以及新遊戲規則框架下，今年配息率校正回歸的程度及可能性也越高。

反過來說，收益分配來源為純粹股息的比例越高，未來也越有可能維持配息競爭力。以00900來說，其收益分配來源為純股息比例高達100%，為市面上高股息ETF當中最高。

根據富邦投信公告00900最新一次收益分配公告，其成分組成分別為：

1. 股利所得占比：100.00%；

2. 2.利息所得占比：0.00%；

3. 3.收益平準金占比：0.00%；

4. 4.已實現資本利得占比：0.00%。

而前5大高股息ETF組成中，以元大台灣價值高息(00940)股利所得占比最高，達96%、已實現資本利得最低為0，其餘股利所得占比依次為群益台灣精選高息(00919)、國泰永續高息(00878)、復華台灣科技優息(00929)、元大高股息(0056)，其占比分別如下：

－國泰永續高股息(00878)

1、股利所得占比：27.32%；

2、利息所得占比：0.13%；

3、收益平準金占比：3.92%；

4、已實現資本利得占比：68.63%

5、其他所得占比：0%。

－元大高股息(0056)

1、股利所得占比：18.97%；

2、利息所得占比：0.00%；

3、收益平準金占比：26.92%；

4、已實現資本利得占比：54.11%；

5、其他所得占比：0%。

－群益台灣精選高息(00919)

1、股利所得占比：35%；

2、利息所得占比：0%；

3、收益平準金占比：42%；

4、已實現資本利得占比：23%；

5.、其他所得占比：0%。

－復華台灣精選高息(00929)

1、股利所得占比：25.65%；

2、利息所得占比：0%；

3、收益平準金占比：10.35%；

4、已實現資本利得占比：54.10%；

5、其他所得佔比：9.90%

－元大台灣價值高息(00940)

1、股利所得占比：96.00%；

2.利息所得占比：2.00%；

3.收益平準金占比：2.00%；

4.已實現資本利得占比：0.00%；

5.其他所得占比：0.00%。

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