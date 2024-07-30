【時報-台北電】盤中焦點股：
1.京城(2524)：售地貢獻加預售交屋挹注Q4大豐收，人氣熱度不減，漲停站上百元關卡。
2.一詮(2486)：外資昨轉買超5153張，早盤跌深反彈、閃現漲停價119元。
3.銘旺科(2429)：抽籤股刺激買氣，今早強攻漲停，站回5日線。
4.海悅(2348)：今日除權息，股價拚返300關，大步邁向填權息之路。
5.鑫科(3663)：法人看好今年營收可望雙位數成長，獲利挑戰倍增，股價改寫75.9元新高。
6.誠泰科技(4767)：需求旺季+新品出貨助力，營運動能看俏，盤初噴量攻上漲停36.65元，寫將近7年高。
7.定穎投控(3715)：上半年EPS 2.24元，泰國廠為營運添柴火，開高走高，秀出半根漲停板。
8.台積電(2330)：昨夜ADR轉跌1.19%，今早股價開低14元、為930元，目前低見928元，拖累台股走低。
9.新光鋼(2031)：H1稅前盈餘年增127%，今早股價躍過5日線，叩關月線、60元。
10.中鋼(2002)：6月稅前淨利寫今年高、H1獲利遠超去年，盤初股價穩高，拚返5日線。
11.和大(1536)：股價短線跌多+昨外資回補144張，盤初逆勢彈升約2%，觸及5日線，奪汽車股人氣王。
12.鈊象(3293)：連兩日放量奔走填權息路後，今早多頭腿軟，股價回落逾6.5%。
13.樂意(7584)：遊戲股菜鳥遇逆風，盤初重挫近15%、退出百元俱樂部。
14.致伸(4915)：Q2毛利率、EPS齊創高，利多大反擊，早盤一度勁揚逾5%，但盤中不敵賣壓翻黑。
15.嘉澤(3533)：AI題材業績成長可期且股價已修正、外資重返買超行列，早盤逆揚逾。
16.致茂(2360)：明(7/31)日法說會，市場期待Q2好成績，股價先行，攻高4%。
17.興泰(1235)：台股再殺一波，資金流進食品股避難，盤初一度漲停。
18.愛山林(2540)：房市熱絡無疑，股價回檔至200元之下有吸引力，投信連3買再度拱回2字頭。
19.新光金(2888)：外資翻空賣超逾4千張，股價下挫逾1%，跌落5日線支撐。
20.華城(1519)：外資翻多，一度急拉強彈逾半根停板，重返半年線。
21.奇鋐(3017)：列摩根大通目前最看好台股標的之一，聞訊強彈5%，力返半年線。
22.緯穎(6669)：對第三季伺服器業務動能樂觀，買盤給力一度反彈5%，觸及2000關。
23.倫飛(2364)：外資偏多，股價一度放量強彈5%，登波段高。
24.盛群(6202)：第2季營運持續虧損，每股虧損0.15元，股價先漲後跌，今下午舉行法說會。
25.矽統(2363)：第2季營運持續虧損，每股虧損0.16元，股價續挫下探本波低點。
26.精材(3374)：台積電轉投資的封測廠，受惠拉貨旺季，第二季獲利將加溫，下半年獲利樂觀，股價續強抗跌。
27.台星科(3265)：上半年每股稅後淨利3.4元，股價探底但守穩百元關卡。
28.慧洋-KY(2637)：孫公司處分散裝貨輪一艘，預計獲利約1012萬美元，股價開高抗空。
29.長榮(2603)：以哈停火受阻，有望支撐運價，股價穩高。
30.金麗科(3228)：自結5~6月獲利4164萬元，每股稅後淨利0.59元，股價跌約3%續探底。
31.智原(3035)：ASIC（特殊應用晶片）競爭漸趨激烈，股價續承壓，下午法說會登場。
32.力成(6239)：今下午召開法人說明會，8月1日除息，股價開低。
33.永光(1711)：H1獲利年增翻倍，帶動股價漲約2%，拿下月線及半年線。
34.加捷生醫(4109)：上半年表現亮眼，營收年增近9成，激勵股價走升約2.3%。
35.美律(2439)：耳機、揚聲器旺季來臨，Q3將比Q2好，晨盤一度彈升近3%。
36.廣運(6125)：散熱題材加持，三大法人昨回補808張，早盤率先收復半年線。
37.雲豹能源(6869)：綠能族群賣壓出籠，盤中一度重挫6%。
(編輯：李慧蘭)
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