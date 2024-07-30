【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】焦點股：

●特斯拉取代福特，獲摩根士丹利評為汽車股首選，周一股價勁揚5.6%。福特收跌逾1%。大摩分析師Adam Jonas表示，特斯拉積極降低成本和管理風險是做出這項調整的原因。此時正值電動車熱潮終結，許多公司被迫放棄或推遲相關計畫。Jonas表示，雖然特斯拉仍在生產電動車，但我們注意到該公司正在積極地將資源、技術、人員和資本從汽車領域轉出。值得注意的是，福特管理層在第二季法說會上討論電動車的時間比特斯拉多出很多。

●安森美半導體（On Semiconductor）營收獲利優於預期，股價大漲11.54%，收在78.27美元，在標普500指數成分股中表現最佳，並創下7月16日以來新高。該智慧電源與感測技術主要供應商第二季營收年減17%、季減7%，為17.352億美元。Non-GAAP稀釋後每股盈餘年減27.8%、季減11.1%，為0.96美元，均高於分析師預估的17.3億美元、0.92美元。安森美預估第三季營收介於17億～18億美元（中值為17.5億美元），Non-GAAP稀釋後每股盈餘介於0.91～1.03美元（中值為0.97美元）。市場預估安森美第三季營收為17.8億美元、Non-GAAP每股盈餘為0.97美元。

●安謀（Arm Holdings）周一股價下挫5.07%，收在141.44美元。匯豐銀行調降其股票評級至「減碼」，並看衰其股價將下跌近30%。匯豐分析師Frank Lee表示，儘管授權費提高，但AI PC並不像之前所預期那麼樂觀。儘管我們看好AI PC處理器每晶片授權費從平均售價（ASP）的5%調漲至10%，且每核心ASP更高，但整體市場仍缺乏能見度。此外，他認為智慧手機市場低迷不振也將使安謀獲利前景面臨不確定性。該分析師雖將安謀目標股價從每股100美元調升至105美元，但與上周五收盤價相比仍為下跌近30%。在AI熱潮帶動下，自今年初以來安謀股價已經幾乎翻漲1倍。受此影響，持有安謀逾9成股份的日本軟銀集團目前下挫1.6%。

●加密貨幣類股陷入震盪，儘管美國前總統、共和黨總統候選人川普力挺比特幣，一度激勵比特幣價格創下7周新高。加密貨幣交易所Coinbase Global收跌逾3%，Riot Platforms和Marathon Digital跌逾5%。川普周六在2024年比特幣大會上表示，他若當選美國總統將建立比特幣國家儲備，讓美國成為世界公認的挖礦強國。比特幣應聲收復6.8萬美元大關，在周一盤中更一度飆破7萬美元關卡。

●麥當勞周一股價上漲3.7%，在道瓊指數成份股中表現最佳。雖然該連鎖速食巨頭上季營收衰退，為13個季度來首見，但其6月底推出的5美元超值套餐大受歡迎，並將延長這項促銷方案。