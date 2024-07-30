【時報記者郭鴻慧台北報導】美股昨夜漲跌互見、台股ADR全面下跌，今早日韓股市跟跌，台股也在台積電(2330)轉跌向季線靠攏下，鈍化6月景氣燈號轉亮紅燈利多，集中市場開低124.45點、報22040.04點，櫃買市場開低0.73點、報259.38點，並在半導體族群領跌下，指數一度急殺近270點、回測21900關；所幸，航海王帶頭逆風上行，加上華城(1519)等重電四雄復電，以及緯穎(6669)、一詮(2486)、奇鋐(3017)、晟銘電(3013)等AI概念要角強彈，有效牽制空頭持續坐大，拉抬指數重回22000關，多空陷入激戰。

分析師指出，台股今日高檔震盪回測壓在22000點下方，台指期維持正價差，電子權值股紛紛壓低，傳產中的營建、航運及重電成為資金避風港。目前融資餘額減少、大盤跌幅也差不多在10%左右，台股將開始醞釀反彈的機會，此時不妨仔細尋找月線止穩的好公司，逢低布局。

盤面上，台積電開低，晨盤跌幅約1%；電子權值股疲軟，聯發科(2454)、廣達(2382)都壓在平盤下方；蘋果本周即將公布財報，蘋概股中的大立光(3008)等股價有撐；重電廠華城(1519)見多頭點火，一度大漲逾8%，士電(1503)等同步走高；航運股跌深反彈；長榮(2603)、裕民(2606)、中櫃(2613)等漲幅在1~2%不等；營建中的京城(2524)、永信建(5508)及愛山林(2504)等股價漲幅都在4%以上。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，美股雖然科技股震盪，不過從經濟面來看，仍處於正向趨勢。美股持續公布第二季財報，目前S&P500企業累計已公布財報企業共206家，其中獲利優於預期為162家，比例78.6%，本周將有逾170家S&P500企業發布財報，且包括許多重量級如蘋果、亞馬遜、微軟、高通、英特爾等指標龍頭，目前市場上修美股整體獲利預估可望達年增9%，有助於支撐指數走勢。

PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜指出，本周美股不少重量級科技業將公布財報，將影響台股科技股投資信心並牽動供應鏈股價表現，儘管近期在資金輪動下，科技股賣壓出籠使得股價滑落，衝擊近期台股表現，然而在企業獲利能見度不斷提升與產業基本面強勁的背景下，股市拉回整理不僅為有利延長多頭態勢，並為投資人提供中長期的切入機會。