【時報-台北電】以哈停火遇阻，市場憂心中東戰火再起，運價先反應，29日上海集運歐線走高，海運巨頭馬士基股價大漲近6%，激勵台股貨櫃三雄早盤穩健，長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)全面走高，支持航運股開盤即展現強勁抗跌力道，類指漲幅一度位居第一。

不過受台股大跌影響，航運股並非通通有獎！海運個股較有表現，中櫃(2613)走高逾1%最為搶鏡，長榮漲幅也在1%左右，裕民(2606)、新興(2605)、台航(2617)、中航(2612)抗空力道十足。

反觀天上飛的航空股承受壓力，華航(2610)、長榮航(2618)跌逾1%，台灣虎航-創(6757)受到影響也小幅挫低；星宇航空(2646)賣壓出籠，跌幅超過2%，創近一個半月來的低價，恐面臨26元保衛戰。

周一美股表現平淡，投資人縮手觀望即將公布的重量級科技股財報、聯準會貨幣政策決議和美國7月非農就業報告，標普500指數、那指、道瓊與費半皆收在平盤附近，至於與台股關係重大的台積電ADR收跌1.19%。昨日國發會公布6月景氣燈號綜合判斷分數，景氣燈號暌違29個月再現紅燈，「紅燈賣股」引爆台股賣壓，今早大盤指數翻落22000之下，下跌300點。

7月台股慘遭血洗，不過第一金投顧董事長陳奕光表示，美、日、英等央行會議陸續登場，美國時間31日為聯準會利率決策會議，9月降息幾乎呈定局。依歷史經驗，美國累計降息4碼股市才會達頂峰，今年預計降息2碼，累計4碼要到2025年上半年，由此推斷台股頂峰還未到。台股短線為修正乖離去泡沫，AI市場熱靜待整理完畢，行情將重拾漲勢。（編輯：張嘉倚）