【時報編譯張朝欽綜合外電報導】美國重量級科技巨頭蘋果、微軟、亞馬遜、Meta本周即將公布財報，美股周一在窄幅區間震盪，收盤漲跌互見，反映中概股的金龍中國指數小跌0.13%。恆指周二低開43點。

周二香港恆生綜合指數早盤暫跌218點或1.3%，為17020點。國企股(H股)指數跌1.4%。科技指數跌1.3%。

騰訊和阿里巴巴跌近1%，美團跌逾1%。

大多數板塊出現下跌，大宗商品相關板塊明顯下滑。

比亞迪周一宣布豹5車型降價5萬元，汽車股跌多升少，蔚來跌2.7%，小鵬和比亞迪跌分別逾2%，

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