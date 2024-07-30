【時報編譯張朝欽綜合外電報導】美國重量級科技巨頭蘋果、微軟、亞馬遜、Meta本周即將公布財報，美股周一在窄幅區間震盪，收盤漲跌互見，反映中概股的金龍中國指數小跌0.13%。恆指周二低開43點。
周二香港恆生綜合指數早盤暫跌218點或1.3%，為17020點。國企股(H股)指數跌1.4%。科技指數跌1.3%。
騰訊和阿里巴巴跌近1%，美團跌逾1%。
大多數板塊出現下跌，大宗商品相關板塊明顯下滑。
比亞迪周一宣布豹5車型降價5萬元，汽車股跌多升少，蔚來跌2.7%，小鵬和比亞迪跌分別逾2%，
【時報編譯張朝欽綜合外電報導】美國重量級科技巨頭蘋果、微軟、亞馬遜、Meta本周即將公布財報，美股周一在窄幅區間震盪，收盤漲跌互見，反映中概股的金龍中國指數小跌0.13%。恆指周二低開43點。
周二香港恆生綜合指數早盤暫跌218點或1.3%，為17020點。國企股(H股)指數跌1.4%。科技指數跌1.3%。
騰訊和阿里巴巴跌近1%，美團跌逾1%。
大多數板塊出現下跌，大宗商品相關板塊明顯下滑。
比亞迪周一宣布豹5車型降價5萬元，汽車股跌多升少，蔚來跌2.7%，小鵬和比亞迪跌分別逾2%，
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：