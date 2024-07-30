【時報-台北電】美國聯準會(Fed)本周即將召開為期兩天的政策會議，投資人將關注本周的一系列美國數據，並從中尋找降息的更多線索，盤中金價延續昨收弱勢整理；截至台北時間7月30日上午10點整止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

8月黃金下跌2.4美元，報每盎司2375.4美元。

9月白銀下跌0.051美元，報每盎司27.815美元。

10月白金下跌0.7美元，報每盎司956.9美元。

9月鈀金下跌1.80美元，報每盎司886.00美元。(編輯：王聖為) (商品行情網)

《商情》避險情緒增加 7/31黃金亞洲電子盤上揚
《商情》美元走強 7/30錫價跌逾1.7%
《國際油價》哈馬斯領導遇襲 31日原油電子盤反彈逾1美元
《貴重金屬現貨》亞洲貴重金屬現貨：07/31黃金每盎司為2409.38美元
#黃金 #電子盤 #美國聯準會 #Fed
透過Google新聞追蹤旺得富