【時報記者任珮云台北報導】第一金(2892)旗下第一銀今年邁向成立125周年，一銀起源於1899年設立的「臺灣貯蓄銀行」，為臺灣本地第一家民營銀行，百年傳承更長期深耕ESG（環境、社會、公司治理），有別於一般銀行的行史館，一銀特別在總行大樓打造金融業唯一的「永續金融館」，深化「永續金融，第一品牌」之價值。
第一銀行永續金融館面積約330坪，依照不同時間及主題，規劃出6大展區，展示成立至今橫跨三世紀的沿革；經過百年淬煉，第一銀行也從一間本土銀行蛻變為國際性銀行，其發展可說是臺灣金融史的縮影。
為實現新型態看展體驗，一銀著手開創金融業首家數位化展館，規劃透過數位沉浸式體驗建置「元宇宙雙館之旅」平台，結合總行的永續金融館，以及位於萬華分行、金融業首家獲得環境部環境教育設施場所認證的「綠色金融教育館」，藉由虛實整合的方式，讓線上參訪民眾身歷其境，以更便利的方式看展，預計第三季底前正式上線。
走進永續金融館，首先看到的是以第一銀行不同時期的企業識別Logo及重要年份所打造的「主視覺牆」，展現在業務推展及ESG的傑出表現。接著來到第二展區「歷史光廊」，呈現四大時期的重要大事紀，象徵持續傳承第一銀行的光榮歷史。
其中，第一個時期「創建整合期」，彙整臺灣貯蓄銀行、臺灣商工銀行、嘉義銀行及新高銀行等四間日治時期銀行的文史資料；第二個時期「穩健開拓期」，記錄從民營銀行改制為公股銀行，在1976年更名為「第一商業銀行」沿用至今，同時期也是國際化開端；第三個時期「全球躍進期」，第一銀行完成民營化，並成立第一金控，積極拓展國際版圖；第四個時期「永續跨越期」，展示第一銀行近年來在ESG領域的卓越績效，積極打造「永續金融，第一品牌」之經營願景。
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